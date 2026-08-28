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Kijk live: De Opening in Eindhoven is officiële start van cultureel seizoen
Vandaag om 17:00 • Aangepast vandaag om 17:33
Het nieuwe culturele seizoen wordt dit jaar afgetrapt in Eindhoven. Dat gebeurt tijdens De Opening. Het hele weekend, van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus, staat de stad in het teken van alles wat Nederland het komende jaar op het gebied van cultuur te bieden heeft. Op vrijdagavond zendt Omroep Brabant live het openingsconcert uit. Deze live uitzending kun je op deze pagina bekijken.
Het openingsconcert start om acht uur 's avonds en duurt tot kwart over tien. Tijdens deze avond treden orkest Philzuid, Soy Kroon, Fresku, Karin Bloemen, Joël Borelli, Zoë Livay en Iris Penning op.
Om acht uur is de live uitzending te bekijken op deze pagina.
Live uitzending zaterdag 29 augustus
Ook op 29 augustus zendt Omroep Brabant live uit vanaf De Opening. Dan start om negen uur 's avonds een concert met een Brabants karakter, met optredens van Philharmonie Brainport, Björn van der Doelen, Gerard van Maasakkers, Ferry de Lits, Chris Bauer en Music from the Orient.
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