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Kijk live: Brabants trots op het podium tijdens De Opening in Eindhoven
Vandaag om 17:00
De Opening vormt het startsein voor het nieuwe culturele seizoen. Dit jaar vindt dat evenement plaats in Eindhoven. Een van de vele activiteiten is het concert waarbij Brabantse artiesten het podium betreden. Dit concert is zaterdagavond vanaf negen uur te zien bij Omroep Brabant. De live uitzending kun je ook op deze pagina bekijken.
Het Brabantse concert start om negen uur 's avonds en duurt tot tien uur. Tijdens deze avond treden orkest Philharmonie Brainport, Björn van der Doelen, Gerard van Maasakkers, Ferry de Lits, Chris Bauer en Music from the Orient op.
Om negen uur is de live uitzending te bekijken op deze pagina.
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