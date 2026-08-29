Kijk live: Brabants trots op het podium tijdens De Opening in Eindhoven

De Opening vormt het startsein voor het nieuwe culturele seizoen. Dit jaar vindt dat evenement plaats in Eindhoven. Een van de vele activiteiten is het concert waarbij Brabantse artiesten het podium betreden. Dit concert is zaterdagavond vanaf negen uur te zien bij Omroep Brabant. De live uitzending kun je ook op deze pagina bekijken.

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