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Kijk terug: Brabants trots op het podium tijdens De Opening in Eindhoven

Gisteren om 17:00 • Aangepast vandaag om 09:07
De Opening in 2025 in Apeldoorn (foto: Ben Houdijk).
De Opening in 2025 in Apeldoorn (foto: Ben Houdijk).

De Opening vormt het startsein voor het nieuwe culturele seizoen. Dit jaar vindt dat evenement plaats in Eindhoven. Een van de vele activiteiten is het concert waarbij Brabantse artiesten het podium betreden. Dit concert was zaterdagavond en kun je hieronder terugkijken. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het Brabantse concert startte om negen uur 's avonds en duurde tot tien uur. Tijdens deze avond traden orkest Philharmonie Brainport, Björn van der Doelen, Gerard van Maasakkers, Ferry de Lits, Chris Bauer en Music from the Orient op. 

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