FC Eindhoven huurt Antonio Bazdaric voor één seizoen

FC Eindhoven heeft Antonio Bazdaric, Kroatische jeugdinternational, gehuurd van AS Trenčín voor het komende seizoen. De twintigjarige middenvelder versterkt het team en is op meerdere posities inzetbaar.

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De Kroatische speler heeft vorig seizoen 24 wedstrijden gespeeld in de hoogste Slowaakse competitie. Daarnaast kwam hij tien keer uit voor verschillende jeugdteams van Kroatië, waarmee hij ook internationale ervaring heeft opgedaan.

Bazdaric ziet zijn overgang naar FC Eindhoven als een kans om zich verder te ontwikkelen. Hij heeft al een week met het team meegetraind en voelt zich thuis in zowel de stad als de sfeer rondom de club. Volgens hem biedt de Keuken Kampioen Divisie een goed platform voor jonge spelers.

Goede indruk bij FC Eindhoven

Technisch Manager Marc Scheepers is tevreden over de aanwinst. Hij geeft aan dat Bazdaric zich snel heeft aangepast aan zijn nieuwe omgeving en eigenschappen toont die goed aansluiten bij het middenveld van FC Eindhoven.

De Kroaat wordt gehuurd van AS Trenčín, een club uit Slowakije waar hij zijn vorige seizoen heeft gespeeld. FC Eindhoven hoopt met zijn komst een versterking van het middenveld te realiseren.