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Omgevingsvergunning aangevraagd voor uitbouw aan woning in Breda

Vandaag om 11:26

Er is een aanvraag ingediend bij de gemeente Breda voor een uitbouw aan de achterzijde van een woning aan de Touwslagerstraat 20. Het gaat om een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 21 augustus 2026 ontvangen door de gemeente Breda. Binnen acht weken wordt doorgaans een besluit genomen, al kan deze termijn eenmalig met zes weken worden verlengd. Voor enkele gevallen geldt een langere procedure van 26 weken.

De vergunning betreft een uitbouw aan de achterzijde van een woning aan de Touwslagerstraat in Breda. Als er aanvullende stukken nodig zijn of wijzigingen in de aanvraag vereist zijn, kan de behandeling tijdelijk worden stopgezet.

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