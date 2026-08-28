Gratis gebakjes voor ontmoeting in Reusel-De Mierden

In Reusel-De Mierden start een bijzondere actie: inwoners kunnen zich aanmelden om tijdens de Week van de Ontmoeting iemand te verrassen met twee gratis gebakjes. Het doel is om meer contact en verbinding te creëren in de gemeente.

Gevonden voor jou

Met de Gebakjesactie wil de gemeente Reusel-De Mierden samen met vrijwilligers en lokale organisaties inwoners aanmoedigen om elkaar op te zoeken. De actie sluit aan bij de landelijke Week van de Ontmoeting, die dit jaar plaatsvindt van 24 tot en met 29 september.

Wie zich aanmeldt, ontvangt twee gratis gebakjes om tijdens deze week bij iemand op de koffie te gaan. Het idee is dat een klein gebaar, zoals een gebakje, kan zorgen voor een moment van aandacht en verbinding. Inwoners kunnen zich aanmelden tussen 1 en 15 september.

Ophalen gebakjes

De gebakjes zijn op verschillende dagen en locaties af te halen: donderdag 24 september bij MFA De Kei in Reusel, vrijdag 25 september bij De Schakel in Hooge Mierde, maandag 28 september bij De Ster in Lage Mierde en dinsdag 29 september bij 't Drieske in Hulsel. De tijden variëren per locatie.

Volgens de organisatie draait het niet om het gebakje zelf, maar om het contact dat hierdoor ontstaat. Door een simpel gebaar hopen ze mensen te inspireren om vaker naar elkaar om te kijken, ook na afloop van de actie.

Wil je meedoen? Meld je uiterlijk 15 september aan en geef daarbij aan waar en wanneer je de gebakjes wilt ophalen. De actie heeft een maximum aantal aanmeldingen, dus wees er snel bij.

Verbinden door aandacht

De gemeente Reusel-De Mierden benadrukt dat verbinding vaak begint met iets kleins. Een kop koffie, een gesprek of simpelweg laten merken dat je aan iemand denkt, kan al een groot verschil maken. De Gebakjesactie is bedoeld om inwoners te laten ontdekken hoe eenvoudig ze iets voor een ander kunnen betekenen.

De actie hoopt dat mensen door dit initiatief vaker contact zoeken, zodat niemand zich onnodig alleen hoeft te voelen. Het is een uitnodiging om aandacht te hebben voor elkaar, niet alleen tijdens de Week van de Ontmoeting, maar ook daarna.