Werkzaamheden fietspaden Leenderweg starten later

De herinrichting van de fietspaden langs de Leenderweg tussen Heeze en Leende is vertraagd. Extra werkzaamheden van netbeheerders Enexis en Brabant Water zorgen voor uitloop in de planning.

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De vertraging komt doordat werkzaamheden op het Ven, die momenteel plaatsvinden, langer duren dan verwacht. Ook blijken de werkzaamheden langs de Leenderweg ingrijpender dan vooraf was voorzien. Hierdoor kan de eerder aangekondigde planning niet worden gevolgd.

De komende periode wordt samen met betrokken partijen een nieuw uitvoerings- en faseringsplan opgesteld. Zodra dit plan klaar is, worden omwonenden geïnformeerd over de nieuwe planning en de gevolgen voor de bereikbaarheid en eventuele afsluitingen van de fietspaden.

Fietspaden krijgen onderhoud

De fietspaden langs de Leenderweg worden in twee fasen aangepakt. In de eerste fase wordt gewerkt aan het fietspad aan de zuid-oostzijde. Dit omvat onder meer het verwijderen van de bestaande verharding, het vervangen en verleggen van kabels en leidingen, en het aanbrengen van nieuwe asfaltlagen. De tweede fase wordt later gepland.

De huidige fietspaden bestaan uit een combinatie van asfalt en bestrating. Op diverse plekken wordt de bestrating vervangen door asfalt, en worden afwatering en bermen verbeterd. Zo moeten de fietspaden beter aansluiten bij het huidige gebruik en de inrichting van deze belangrijke fietsroute.

Bereikbaarheid tijdens werkzaamheden

Tijdens de uitvoering blijft één fietspad beschikbaar voor fietsers. Waar nodig worden tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingen ingesteld. De bereikbaarheid van woningen, bedrijven en zijwegen wordt zoveel mogelijk gewaarborgd.

Direct omwonenden krijgen voorafgaand aan iedere fase meer informatie over de werkzaamheden. Ook zullen inwoners regelmatig worden geïnformeerd over de voortgang, fasering en bereikbaarheid.