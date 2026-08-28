Heusden stimuleert ouderen met nieuw beweegproject

Heusden doet mee aan het project ‘Blijvend in Beweging in Hart van Brabant’. Het initiatief richt zich op het versterken van gezondheid en het bevorderen van vitaliteit bij ouderen. Het project loopt van september 2026 tot en met juni 2027 en wordt gesubsidieerd door de provincie Noord-Brabant.

Gevonden voor jou

Met ‘Blijvend in Beweging’ wil Heusden ouderen aanmoedigen om actief te blijven, zelfs na bijvoorbeeld een valpreventieprogramma. Het project sluit aan bij de ambitie van de gemeente om inwoners gezonder en langer zelfstandig te houden.

Het initiatief maakt deel uit van een breder plan waarin Heusden in de periode 2026-2030 sterk inzet op gezondheid, preventie en beweging. Speciale aandacht gaat uit naar het stimuleren van sport en activiteiten voor oudere inwoners.

De provincie Noord-Brabant ondersteunt het project met een subsidie. De looptijd is vastgesteld op tien maanden, van september 2026 tot en met juni 2027. Het programma richt zich niet alleen op tijdelijke interventies, maar juist op blijvende gedragsverandering.

Meer informatie over het project staat in de openbare besluitenlijst van de gemeente Heusden van 18 augustus.