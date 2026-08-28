Heusden stelt wijzigingsbesluit omgevingsplan voor

De gemeente Heusden heeft een voorstel gedaan om het wijzigingsbesluit voor het omgevingsplan vast te stellen. Het college heeft op 25 augustus besloten dit aan de gemeenteraad voor te leggen, die op 22 september een besluit neemt. Het plan bevat nieuwe regels voor bouwen en wonen en maakt concrete projecten mogelijk.

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De gemeente Heusden werkt stap voor stap aan een omgevingsplan dat het hele grondgebied omvat. Dit plan vormt de basis voor regels over bouwen, wonen en het gebruik van de ruimte, in lijn met de Omgevingswet die sinds 1 januari 2024 van kracht is.

Het ontwerp van de eerste wijziging lag eerder dit jaar ter inzage. Reacties van inwoners en andere betrokkenen zijn verwerkt en hebben geleid tot een aangepast voorstel. Het college heeft dit voorstel op 25 augustus 2026 goedgekeurd en aan de gemeenteraad voorgelegd.

Nieuwe regels en projecten

Met de wijziging worden bestaande regels zorgvuldig omgezet naar het nieuwe omgevingsplan. Daarnaast komen er nieuwe regels, bijvoorbeeld voor wonen in kernwinkelgebieden en het bouwen van betaalbare woningen. Deze laatste zijn vooral bedoeld voor starters en mensen met een middeninkomen.

Ook maakt de wijziging ruimte voor concrete ontwikkelingen. Zo wordt De Grassen fase 3 in Vlijmen mogelijk gemaakt, evenals een kleinschalige bedrijfsontwikkeling in Haarsteeg. Voor deze projecten is onderzocht of ze voldoen aan beleid voor milieu, gezondheid en leefomgeving.

Besluit in september

De gemeenteraad van Heusden zal naar verwachting op 22 september 2026 een besluit nemen over het vaststellen van het wijzigingsbesluit. Hiermee zet de gemeente weer een stap richting één omgevingsplan voor het hele grondgebied. Dit moet meer duidelijkheid bieden over welke regels gelden, nu en in de toekomst.