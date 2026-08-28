Afvalinzameling in Loon op Zand weer vanaf 07.30 uur

Vanaf 1 september wordt afval in Loon op Zand weer opgehaald vanaf half acht 's ochtends. In de zomermaanden gebeurde dit eerder.

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In juli en augustus gold een aangepaste inzameltijd voor afval vanwege de zomerperiode. Vanaf volgende week dinsdag 1 september, wordt het afval weer volgens de reguliere tijden opgehaald.

Bewoners van Loon op Zand moeten ervoor zorgen dat hun afvalcontainers en PMD-zakken (plastic, metaal en drankkartons) uiterlijk om half acht 's ochtends aan de straat staan. Dit geldt voor alle inzameldagen.

Controleer inzameldagen

Om te zien wanneer afval wordt opgehaald en of er wijzigingen zijn, kunnen inwoners de afvalwijzer-app raadplegen. Hier staat de meest actuele informatie over de inzameling.

De gemeente bedankt alle inwoners voor hun medewerking tijdens de zomerperiode en wijst erop dat het belangrijk is om op tijd te zijn met het aanbieden van afval.