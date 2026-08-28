Van bloemen naar theater: Brabantsedag en Corso Zundert inspireren elkaar

De één bouwt praalwagens die met theater en tientallen acteurs tot leven komen, de ander maakt metershoge wagens met duizenden dahliabloemen. De Brabantsedag en Bloemencorso Zundert verschillen op het eerste gezicht flink, maar hebben tegelijkertijd veel gemeen. De twee evenementen zoeken elkaar steeds vaker op. Niet om elkaars tradities over te nemen, maar om elkaar te inspireren en van elkaar te leren.

Iemand die beide werelden van dichtbij kent, is Marc van Beek. Sinds 1984 ontwerpt hij voor het Corso Zundert. Sinds drie jaar is hij ook ontwerper bij vriendenkring Hopeloos voor de Brabantsedag in Heeze. Daarvoor reed hij deze zomer al 54 keer de 160 kilometer tussen Zundert en Heeze. "Dit is mijn vakantie en ontspanning", zegt hij. Bloemen vs. theater

Hij bezocht de Brabantsedag al jaren als toeschouwer. "Dat vond ik superprachtig. Het is net een ander vaatje creativiteit dat gevraagd wordt in Heeze dan in Zundert." Juist dat verschil spreekt hem aan. Waar in Zundert alles draait om bloemen en staalconstructies, staan in Heeze het verhaal en theater centraal. "Ik ben gefascineerd door geschiedenis en theater." Terwijl voor sommige mensen een reis naar Australië op hun bucketlist staat, had Van Beek een andere wens: ooit een wagen ontwerpen voor de Brabantsedag. Via een vriend uit Valkenswaard die hij via de Corso kent, hoorde hij dat de vriendenkring wel wat extra ontwerpkennis van buitenaf kon gebruiken. "Hij belde mij en ik sprong een gat in de lucht! Ik dacht: dit is mijn kans." Zelfde DNA

Nu is hij er voor het derde jaar bij en wil hij doorgaan zolang het kan. Want wat maakt beide evenementen volgens hem zo bijzonder? "De saamhorigheid en samen iets moois maken." Ook de competitie speelt een belangrijke rol. Deelnemers willen hun publiek verrassen én een prijs winnen.

Volgens Maarten van der Velden, die al 33 jaar betrokken is bij de Brabantsedag, gaat de overeenkomst nog dieper. "Het zit hem gewoon heel veel in het DNA van zo’n evenement: het gemeenschapsgevoel, het maanden toewerken naar één moment waar je je hele dorp openstelt voor heel veel mensen van buitenaf die graag komen kijken naar wat jij gemaakt hebt." Kruisbestuiving

De kruisbestuiving tussen Heeze en Zundert wordt steeds zichtbaarder. Ontwerpers uit Zundert waren actief als juryleden bij de Brabantsedag en andersom. Ook trekken tijdens het corsoweekend veel Heezenaren naar Zundert om inspiratie op te doen. Vanuit Zundert wordt op zijn beurt de Brabantsedag gevolgd op tv. "Die relaties worden sterker en sterker. Het komt echt door die gedeelde passie", zegt Van der Velden. "Je herkent elkaars verhalen gewoon heel goed", vervolgt hij. "Je hebt respect, zelfs lof en veel bewondering voor wat de ander doet. En diezelfde passie, als je die bij iemand anders óók ziet, dan kun je daar met elkaar uren over praten.” Inspireren

Die uitwisseling werpt zijn vruchten af. Van Beek ziet in Zundert steeds meer theater en spektakel. In Heeze ziet hij juist meer aandacht voor esthetiek en vormgeving. "Ze inspireren elkaar en leren van elkaars expertise." Een concreet voorbeeld daarvan is een groot bewegend feestbeest dat vriendenkring De Rijten vorig jaar bouwde voor de Brabantsedag. Die was volgens Van Beek geïnspireerd op basis van een wagen van Zundert. "Hoe zij met ogen een beest tot leven brengen en hoe je ook de vorm van zo’n feestbeest met staal kunt bouwen." Volgens Van der Velden loopt Zundert op dat gebied voor op de Brabantsedag, waar nu nog vooral met hout gebouwd wordt. "Zij kunnen meer met bewegingen.”

Brabantsedag rechts en de Bloemencorso (links).

Bestuurlijke uitwisseling

Niet alleen tussen de ontwerpers en bouwers is er uitwisseling, maar ook bij het bestuur. "De voorzitters kennen elkaar en wisselen af en toe ervaringen uit", zegt Brabantsedag-woordvoerder Karine Hermans. "Daarnaast is er op commissieniveau contact over specifieke onderwerpen, bijvoorbeeld over promotie of over organisatorische zaken die komen kijken bij dit type evenementen." Volgens Van der Velden is dat belangrijk om beide evenementen ook in de toekomst sterk te houden. Want met de groei van het aantal bezoekers komen ook nieuwe uitdagingen kijken, zoals op het gebied van veiligheid, infrastructuur en de belasting van de dorpen. Hier lees je alles over de Brabantsedag.