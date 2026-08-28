Valkenswaard kiest voor kunstwerken Lemnispoort en Mater

Valkenswaard krijgt twee nieuwe kunstwerken: Lemnispoort en Mater. Ze zijn gekozen na een traject waarbij inwoners, kunstenaars en deskundigen betrokken waren.

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Het college van Valkenswaard heeft besloten de kunstwerken Lemnispoort van Chris Adriaan en Dolf Langerak en Mater van Studio Bauke Liebrand te realiseren. De keuze volgt op een participatietraject dat vorig jaar begon, waarbij inwoners hun wensen en ideeën konden delen.

Via het inwonerspanel werd gevraagd welke verhalen en thema's zij belangrijk vonden. Op basis van die input dienden kunstenaars hun ontwerpen in. Een selectiecommissie, met leden van de Cultuurraad Valkenswaard en externe deskundigen, koos uiteindelijk deze twee ontwerpen omdat ze het beste aansluiten bij de identiteit van de gemeente.

Kunstwerk Lemnispoort

Lemnispoort is een houten poort die de relatie tussen mens en natuur uitbeeldt. Het ontwerp staat symbool voor duurzaamheid en verbondenheid door een doorlopend lint zonder begin of einde. Bezoekers kunnen het kunstwerk niet alleen bekijken, maar ook betreden. De commissie roemt de toegankelijkheid van het ontwerp en de verbinding met het Grote Meer.

Kunstwerk Mater

Mater is een lichtkunstwerk dat de geschiedenis van het klooster Sint Agnetendal in Dommelen belicht. Het verwijst naar de rol van de Franciscanessen in zorg en onderwijs. Overdag zijn woorden langs de kloostermuur te zien, terwijl 's avonds patronen en kleuren verschijnen. De commissie prijst de manier waarop het erfgoed letterlijk in het licht wordt gezet.

De kunstenaars gaan hun ontwerpen nu verder uitwerken. Daarna worden de definitieve plannen en locaties beoordeeld door de Omgevingstafel en start het vergunningentraject.

Met Lemnispoort en Mater krijgt Valkenswaard kunstwerken die zowel natuur als geschiedenis centraal stellen en voortkomen uit ideeën van de inwoners.