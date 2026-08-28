Illegale medicijnen, vuurwerk en wapens gevonden: vier verdachten opgepakt

Op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord zijn deze week illegale medicijnen, verdovende middelen, vuurwerk en wapens gevonden. Vier verdachten zijn aangehouden voor de overtreding van de geneesmiddelenwet en de Opiumwet.

De politie had informatie dat er mogelijk illegaal gehandeld werd in medicijnen. Afgelopen dinsdag werden daarom op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord doorzoekingen gedaan.

Grote hoeveelheid pillen

In de panden werden zeer grote hoeveelheden medicijnen in pilvorm gevonden. Ook werden verdovende middelen, vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok in beslag genomen.

De verdachten zijn een 26-jarige man uit Sint-Willebrord, een 26-jarige man en een 40-jarige man uit Breda en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur.