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Illegale medicijnen, vuurwerk en wapens gevonden: vier verdachten opgepakt

Vandaag om 13:01 • Aangepast vandaag om 13:22
Foto: ANP
Foto: ANP

Op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord zijn deze week illegale medicijnen, verdovende middelen, vuurwerk en wapens gevonden. Vier verdachten zijn aangehouden voor de overtreding van de geneesmiddelenwet en de Opiumwet.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie had informatie dat er mogelijk illegaal gehandeld werd in medicijnen. Afgelopen dinsdag werden daarom op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord doorzoekingen gedaan. 

Grote hoeveelheid pillen
In de panden werden zeer grote hoeveelheden medicijnen in pilvorm gevonden. Ook werden verdovende middelen, vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok in beslag genomen. 

De verdachten zijn een 26-jarige man uit Sint-Willebrord, een 26-jarige man en een 40-jarige man uit Breda en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur.

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