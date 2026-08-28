Workshops tegen voedselverspilling in Altena

De gemeente Altena organiseert workshops en acties tijdens de Week tegen Voedselverspilling. Van 7 tot en met 11 september leren inwoners hoe ze met restjes eten iets lekkers kunnen maken. Op maandag 7 september zijn er in Werkendam workshops over kimchi maken en op donderdag 10 september worden gratis tasjes uitgedeeld in Woudrichem.

Gevonden voor jou

Veel inwoners van Altena vinden dat er minder goed eten verspild moet worden. De gemeente speelt hierop in door mee te doen aan de Week tegen Voedselverspilling. Van maandag 7 tot en met vrijdag 11 september staan verschillende activiteiten gepland om inwoners te helpen slimmer met eten om te gaan.

Op maandag 7 september zijn er workshops in Werkendam. Jesper van De Fermerij laat zien hoe je kimchi maakt van voedselrestjes, een gerecht waarmee eten langer houdbaar wordt. Chef-kok Marjoleine van ‘Food by Marjoleine’ geeft een workshop over gerechten met kimchi. Beide workshops vinden plaats in de bibliotheek en zijn bedoeld om inwoners te inspireren.

Gratis tasjes in Woudrichem

Op donderdag 10 september deelt de gemeente gratis tasjes uit op de markt aan ’t Rond in Woudrichem. In de tasjes zitten handige hulpmiddelen zoals een maatbeker, koelkaststickers en tape om voedsel langer te bewaren. Ook wordt het kimchi-recept van Jesper uitgedeeld. De tasjes zijn verkrijgbaar bij de kraam tussen half één en drie uur ’s middags.

Zelf aan de slag

Wie niet naar de workshops of kraam kan gaan, kan zelf aan de slag met tips en recepten. De gemeente biedt een digitaal receptenboek aan met ideeën om voedselverspilling tegen te gaan. Ook in de bibliotheken van Woudrichem en Wijk en Aalburg zijn kookboeken te vinden voor inspiratie. Op de website Lekker Van Hier staan bovendien lokale recepten.

De Week tegen Voedselverspilling in Altena is bedoeld om bewustwording te creëren en praktische oplossingen te bieden. De gemeente hoopt dat inwoners op een leuke manier ontdekken hoe ze minder voedsel kunnen weggooien.