Bijeenkomst Geheugenhuis over beslissingen bij dementie

Op woensdag 2 september vindt in Heeze een bijeenkomst plaats van het Geheugenhuis. Het onderwerp is: wat als iemand zelf niet meer kan beslissen? Saskia van Boles geeft uitleg over mentorschap, bewindvoering en curatele.

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Het Geheugenhuis organiseert op woensdag 2 september een bijeenkomst in Heeze. Tijdens deze middag wordt besproken wat er gebeurt als iemand door geheugenklachten, zoals dementie, niet meer zelf keuzes kan maken. Saskia van Boles van Pro Bewind legt uit wat mentorschap, bewindvoering en curatele betekenen. Ze gaat daarbij in op de gevolgen voor de persoon zelf en de betrokkenen.

De bijeenkomst is van twee uur tot half vier ’s middags en vindt plaats in ’t Perron, boven de bibliotheek. Er is ook ruimte voor vragen, zodat bezoekers met specifieke zorgen of situaties advies kunnen krijgen. Het evenement richt zich op mensen met geheugenproblemen, zoals lichte dementie, niet-aangeboren hersenletsel of de ziekte van Parkinson, maar ook mantelzorgers en andere belangstellenden zijn welkom.

Ondersteuning bij beslissingen

Mentorschap, bewindvoering en curatele zijn vormen van juridische ondersteuning. Ze worden ingezet als iemand door bijvoorbeeld ziekte of ouderdom niet meer zelf kan beslissen over financiële zaken of persoonlijke zorg. Tijdens de bijeenkomst wordt uitgelegd hoe deze regelingen werken en wanneer ze nodig zijn.

Het Geheugenhuis organiseert regelmatig bijeenkomsten met praktische informatie en ondersteuning voor mensen met geheugenklachten en hun naasten. De eerstvolgende bijeenkomst is gepland op woensdag 2 september in Heeze.