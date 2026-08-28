Ontmoetingskeuken in Beek en Donk weer van start

Vanaf donderdag 3 september organiseert de Huiskamer in Beek en Donk iedere eerste donderdagmiddag van de maand De Ontmoetingskeuken, waar vrijwilligers een maaltijd bereiden.

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De Ontmoetingskeuken in Beek en Donk keert terug na een succesvolle pilot voor de zomervakantie. Tijdens die testperiode kookten vrijwilligers een driegangenmenu dat met veel plezier werd geserveerd en gegeten. De deelnemers konden hun talenten in en rondom de keuken ontdekken en verder ontwikkelen.

Vanaf donderdag 3 september organiseert de Huiskamer in Beek en Donk iedere eerste donderdagmiddag van de maand weer De Ontmoetingskeuken. Vrijwilligers bereiden een maaltijd waarvoor iedereen om kwart voor twaalf mag aanschuiven in het Ontmoetingscentrum. Het initiatief is bedoeld om mensen samen te brengen en gezellig samen te eten.

Kosten en aanmelden

De kosten voor het driegangenmenu bedragen 7,50 euro en moeten bij binnenkomst gepast worden betaald. Het is noodzakelijk om je van tevoren aan te melden, want het aantal plaatsen is beperkt. Meer informatie over aanmelden is te vinden via de Huiskamer in Beek en Donk.

De Ontmoetingskeuken biedt niet alleen een smakelijke maaltijd, maar ook een kans om nieuwe contacten te leggen en samen te genieten van een fijne middag. Het initiatief richt zich op een breed publiek en draait volledig op vrijwilligers.