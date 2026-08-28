Cultuur Festival in Kaatsheuvel op 19 september

Op zaterdag 19 september vindt het Cultuur Festival plaats in Kaatsheuvel. Van 12.00 tot 16.00 uur is er op het Anton Pieckplein en in Het Klavier een breed aanbod van muziek, dans, theater en kunst. Inwoners kunnen gratis genieten van optredens en workshops.

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Het Cultuur Festival is bedoeld om het culturele aanbod in de gemeente Loon op Zand onder de aandacht te brengen. Verenigingen, kunstenaars, theatermakers en muzikanten krijgen een podium om hun talenten en activiteiten te presenteren. Het evenement biedt een gevarieerd programma met optredens, exposities en creatieve workshops.

Naast het genieten van de voorstellingen kunnen bezoekers ook actief deelnemen aan verschillende activiteiten. Het festival is een kans om kennis te maken met lokale verenigingen en organisaties die het culturele leven in de dorpen van de gemeente ondersteunen. Het doel is om inwoners en cultuurmakers met elkaar te verbinden en de veelzijdigheid van het aanbod zichtbaar te maken.

Programma en locaties

Het festival vindt plaats op zaterdag 19 september van twaalf tot vier uur ’s middags. De activiteiten zijn verdeeld over het Anton Pieckplein en Het Klavier in Kaatsheuvel. De toegang is gratis, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om mee te doen en zich te laten inspireren.

De gemeente benadrukt dat cultuur vaak dichtbij huis ontstaat, dankzij de inzet van enthousiaste vrijwilligers, kunstenaars en organisaties. Het Cultuur Festival laat zien wat er mogelijk is wanneer deze initiatieven samenkomen en gedeeld worden.

Voor meer informatie over het programma kun je terecht op de website van het festival.