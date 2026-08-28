Bosz tevreden over loting Champions League: 'Zie op voorhand een verschil'

PSV-trainer Peter Bosz is blij met de loting voor de Champions League. In vergelijking met vorig seizoen, toen de Eindhovenaren een zeer zwaar programma hadden, ziet hij meer ploegen waar kansen liggen om punten te pakken. Toch geeft hij alvast een winstwaarschuwing. “Vorig jaar lieten we punten liggen tegen ploegen waar het niet werd verwacht en wonnen we van Liverpool en Napoli.”

Met onder andere Real Madrid (uit) en Atlético Madrid (thuis) treft PSV een aantal grootmachten, maar ook speelt het tegen minder grote clubs zoals Viking FK en Sjachtar Donetsk. “Een mooie loting met een aantal clubs waar ik eerder tegen heb gespeeld, maar ook nieuwe namen. Een aantal clubs ken ik wat minder, maar de laatste dagen heb ik meerdere wedstrijden op televisie bekeken.”

Geen voorspelling

Een voorspelling qua punten wil Bosz niet doen. “Natuurlijk was ik heel nieuwsgierig naar onze tegenstanders, het liefst lootte ik clubs waartegen we op papier punten kunnen pakken. Als ik de loting met vorig jaar vergelijk, zie ik op voorhand een verschil. Maar het wil niet zeggen dat we automatisch een resultaat boeken.” Voor Bosz telt momenteel alleen de uitwedstrijd tegen FC Utrecht van komende zondagmiddag. “Ik weet niet eens tegen wie we daarna moeten”, zei Bosz vrijdag tijdens de persconferentie. “Is dat Ajax? Ik wist het echt niet. Het heeft ook geen zin om verder te kijken, we bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd. FC Utrecht is moeilijk gestart, het is een beetje zoals het regenachtige weer buiten. Ik hoop dat het daar nog even blijft regenen en dat de zon na dit weekend gaat schijnen.”

Transfermarkt sluit op 2 september

Binnen de selectie verwacht de trainer de komende dagen nog wel wat wisselingen, zonder daarbij op namen in te gaan. “Er staan overal geruchten, de meeste namen kloppen niet. Van onrust merk ik niks.” Wie er niet meer bij is, is Couhaib Driouech. De vleugelaanvaller tekende een contract bij Celta de Vigo. “Hij is van waarde voor ons geweest, zoals in de Champions League. Een prachtige transfer, ondanks dat hij geen echte basisspeler was.”