Bijna 5000 inwoners Maashorst hebben moeite met lezen en schrijven

Bijna 5000 inwoners van Maashorst hebben moeite met lezen, schrijven of digitale vaardigheden. Tijdens de nationale Week van Lezen en Schrijven, van 8 tot en met 15 september, vraagt het DigiTaalhuis extra aandacht voor dit probleem. Er zijn diverse activiteiten, zoals een expositie en een feestelijke bijeenkomst in Bibliotheek Uden.

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Lezen, schrijven of iets regelen via de computer is niet voor iedereen vanzelfsprekend. In Maashorst ervaren bijna 5000 inwoners hier dagelijks problemen mee. Het blijft vaak onzichtbaar, omdat mensen zich ervoor schamen of niet weten dat er hulp beschikbaar is. Het DigiTaalhuis biedt ondersteuning om deze vaardigheden te verbeteren.

Tijdens de Week van Lezen en Schrijven staan diverse activiteiten op het programma. Zo is er een expositie in de bibliotheken van Uden, Schaijk en Zeeland. Hier kun je persoonlijke verhalen van taalambassadeurs lezen of beluisteren. Marijke, Sebas en Frans delen hun ervaringen en laten zien wat taallessen voor hen hebben betekend.

Feest in Bibliotheek Uden

Op vrijdag 11 september viert TaalRijk, een taallesproject in Bibliotheek Uden, haar tienjarig jubileum. Van tien uur tot half twaalf ’s ochtends worden deelnemers en vrijwilligers in het zonnetje gezet. Bezoekers kunnen meedoen aan een taalcafé, diverse spellen en genieten van een muzikaal optreden. Het feest is toegankelijk voor iedereen.

De Week van Lezen en Schrijven biedt inwoners van Maashorst ook de kans om bij een koffiemoment in wijkcentra in gesprek te gaan over taal. Het DigiTaalhuis hoopt hiermee het taboe rondom laaggeletterdheid te doorbreken en meer mensen te inspireren om hulp te zoeken.

Meer informatie over alle activiteiten en hulp van het DigiTaalhuis is beschikbaar in de bibliotheken van Uden, Zeeland en Schaijk.