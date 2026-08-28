Ziekte-uitbraak op introkamp: 'Eten uit Nederland meegebracht'
Het eten waar 175 studenten en begeleiders van Breda University of Applied Sciences (BUas) donderdagnacht mogelijk ziek van zijn geworden, is uit Nederland meegebracht. Dat zegt het Belgische Departement Zorg. Drie studenten moesten met een ambulance naar het ziekenhuis.
De uitbraak deed zich voor in de laatste nacht van een kamp op camping Tulderheyde, in Poppel. Daar verbleven zo'n 950 studenten en begeleiders voor het introductieprogramma. Minstens 175 studenten en begeleiders werden in de nacht van donderdag op vrijdag kotsmisselijk. Na dit forse aantal is de universiteit gestopt met tellen, dus mogelijk zijn er nog meer zieken.
De BUas onderzoekt de oorzaak momenteel samen met GGD West-Brabant, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), het Departement Zorg en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Hoogstwaarschijnlijk gaat het om een voedselvergiftiging, laat de hogeschool weten.
Eten meegenomen
De paar studenten en begeleiders die vrijdag nog fit genoeg zijn voor het afbreken van het introkamp zeggen tegen Omroep Brabant dat het eten op de camping uit Nederland is meegenomen. Dat heeft het Belgische Departement Zorg ook vernomen, laat een woordvoerder weten.
Studenten speculeren er ondertussen op los wat de ziekte-uitbraak veroorzaakt zou hebben. Zo hebben ze onder andere kip en ei gegeten. Eerder deze week werden meer dan 300 mensen in België ziek na het eten van eieren met salmonella van een grote kippenhouderij in Geel, net over de grens onder Tilburg.
Deze eieren zijn volgens een woordvoerder van het Departement Zorg ook in het buitenland verkocht. Zowel bij onze zuiderburen als in het buitenland zijn terugroepacties geweest voor de eieren.
De GGD West-Brabant zegt dat de recente salmonella besmetting in België een van de zaken is die meegenomen wordt in het onderzoek naar de uitbraak. "We kijken daarbij heel breed", laat ze weten. "Wij verzamelen informatie over de klachten, het verloop van de ziekte en mogelijke blootstellingen, zoals voedsel, drinkwater of andere factoren. Ook wordt geprobeerd om laboratoriumonderzoek uit te voeren om de ziekteverwekker te achterhalen."
'Overal kots'
Ook studenten die zich vrijdag fit voelen, moeten bijkomen van de bewogen intronacht. Zo zag Emma, die als begeleider bij het kamp was, de situatie snel verslechteren. "Er werd overal gekotst", vertelde ze eerder. Ook student Cas zag het misgaan. "Ik heb nog lekker gefeest, maar je merkte dat een hele hoop mensen ziek waren. Ik zal maar niet in detail gaan, maar het zag er niet fris uit."
Het introductiekamp is voortijdig afgebroken en alle studenten en begeleiders zijn teruggehaald naar de campus in Breda. De drie studenten die naar het ziekenhuis moesten, maken het vrijdag weer goed, zo laat de universiteit weten.