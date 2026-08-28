Ziekte-uitbraak op introkamp: 'Eten uit Nederland meegebracht'

Het eten waar 175 studenten en begeleiders van Breda University of Applied Sciences (BUas) donderdagnacht mogelijk ziek van zijn geworden, is uit Nederland meegebracht. Dat zegt het Belgische Departement Zorg. Drie studenten moesten met een ambulance naar het ziekenhuis.

De uitbraak deed zich voor in de laatste nacht van een kamp op camping Tulderheyde, in Poppel. Daar verbleven zo'n 950 studenten en begeleiders voor het introductieprogramma. Minstens 175 studenten en begeleiders werden in de nacht van donderdag op vrijdag kotsmisselijk. Na dit forse aantal is de universiteit gestopt met tellen, dus mogelijk zijn er nog meer zieken. De BUas onderzoekt de oorzaak momenteel samen met GGD West-Brabant, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), het Departement Zorg en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Hoogstwaarschijnlijk gaat het om een voedselvergiftiging, laat de hogeschool weten. Eten meegenomen

De paar studenten en begeleiders die vrijdag nog fit genoeg zijn voor het afbreken van het introkamp zeggen tegen Omroep Brabant dat het eten op de camping uit Nederland is meegenomen. Dat heeft het Belgische Departement Zorg ook vernomen, laat een woordvoerder weten.