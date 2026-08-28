FC Eindhoven wil zich herpakken tegen Heracles Almelo

FC Eindhoven speelt zondag tegen Heracles Almelo. Na een pijnlijke 5-2-nederlaag bij FC Den Bosch hoopt trainer Jan Poortvliet op een collectieve reactie van zijn ploeg. Heracles verkeert echter in uitstekende vorm en won maandag met 6-1 van Jong FC Utrecht.

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De wedstrijd tegen FC Den Bosch verliep dramatisch voor FC Eindhoven. Hoewel Kevin van Veen de ploeg op voorsprong bracht, ging het daarna snel bergafwaarts. Volgens trainer Poortvliet zakte het team door de ondergrens, met nauwelijks spelers die hun normale niveau haalden. “Dat kan niet,” was zijn harde oordeel.

Het seizoen begon nog veelbelovend voor de club uit Eindhoven met een overwinning op Jong AZ, maar daarna volgden een nederlaag tegen MVV en de flinke klap bij FC Den Bosch. Poortvliet ziet nu een zware uitdaging tegen Heracles Almelo, dat afgelopen week indruk maakte met een overtuigende zege op Jong FC Utrecht. Hij noemt het spel van Heracles “een voorbeeld waar je met je eigen team van droomt”.

Volle inzet nodig

Ondanks de sterke tegenstander wil de trainer geen opgave vooraf. Hij benadrukt dat zijn team met passie moet spelen en negentig minuten scherp moet blijven. “Wij moeten druk zetten en ruimtes benutten wanneer die er liggen.” De teleurstelling na de nederlaag moet volgens Poortvliet juist als motivatie dienen om zondag te laten zien wat FC Eindhoven kan.

Voor de wedstrijd tegen Heracles Almelo zijn er wijzigingen in de selectie. Thijs Muller kan mogelijk weer plaatsnemen op de bank, terwijl Tyrese Simons nog niet inzetbaar is vanwege een blessure. FC Eindhoven hoopt de steun van het thuispubliek te kunnen gebruiken om een goede prestatie neer te zetten.