Bliksem ingeslagen in boom in Udenhout: tak belandt op auto en lantaarnpaal

Een boom aan de Groenstraat in Udenhout is vrijdagmiddag afgebroken en op een auto en lantaarnpaal beland door een blikseminslag. De harde klap was volgens omstanders in het hele dorp te horen.

Een groot deel van de boom belandde op het wegdek. Een afgebroken tak kwam terecht op een lantaarnpaal en een geparkeerde auto. Daarbij brak een deel van de lantaarnpaal af en liep de auto flinke deuken op.

Een tractorrijder die voorbij reed, schoot direct te hulp. Hij had een kettingzaag aan boord en begon met het in stukken zagen van de afgebroken boomdelen. Samen met handhavers van de gemeente Tilburg en enkele omstanders werd de weg vervolgens vrijgemaakt.

Ook de brandweer kwam ter plaatse om assistentie te verlenen en de situatie veilig te stellen. De gemeente Tilburg zorgt voor de verdere afhandeling en het opruimen van de beschadigde boom.

Voor zover bekend raakte niemand gewond door de blikseminslag.