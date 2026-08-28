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Bezoeker op festival van introductieweek in Tilburg mishandeld

Vandaag om 15:30 • Aangepast vandaag om 16:04
Het Purple Festival in 2019 (foto: Fontys).
Het Purple Festival in 2019 (foto: Fontys).

Een bezoeker van het Purple Festival in het Leijpark in Tilburg is donderdag mishandeld. De politie hield een verdachte aan maar zoekt nog getuigen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De mishandeling vond plaats rond zes uur. De bezoeker werd op het festival, het eindfeest van de introductieweek van Fontys Hogescholen, voor het hoofdpodium geduwd en met een vuist in het gezicht geslagen.

De politie vraagt mensen die iets gezien hebben of camerabeelden hebben, zich te melden.

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