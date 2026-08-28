Goirle onderzoekt opvang vluchtelingen vanaf 2028

De gemeente Goirle onderzoekt hoe vanaf 2028 opvanglocaties voor vluchtelingen kunnen worden georganiseerd. Het gaat om asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen. Inwoners en ondernemers mogen meedenken over wat belangrijk is bij deze opvang.

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Tot eind 2027 vangt Goirle maximaal honderd asielzoekers op in het Missiehuis aan de Tilburgseweg. Volgens de landelijke Spreidingswet en regionale afspraken moet de gemeente echter 151 vluchtelingen huisvesten. Daarbovenop is er behoefte aan opvang voor Oekraïense vluchtelingen. De gemeente wil daarom nieuwe locaties vinden en heeft inwoners en ondernemers gevraagd om aandachtspunten aan te dragen.

Om te bepalen wat belangrijk is, stuurt de gemeente eind september een vragenlijst naar haar inwonerpanel. Mensen die daar nog geen lid van zijn, kunnen zich aanmelden via de website van Goirle. Daarnaast wordt een participatiegroep gevormd waarin inwoners, ondernemers en de gemeente samen over de opvang praten.

Locaties beoordelen

De input van de vragenlijst en de participatiegroep wordt gebruikt om mogelijke opvanglocaties te beoordelen. De gemeente roept eigenaren van panden of percelen op om geschikte locaties aan te dragen. Ze wil een goed beeld krijgen van de opties voordat er keuzes worden gemaakt.

Na deze fase brengt Goirle alle locaties in kaart. Het onderzoek is onderdeel van een bredere aanpak om de opvang vanaf 2028 goed te organiseren. Belangrijke informatie kan worden gedeeld via het speciale e-mailadres van de gemeente.