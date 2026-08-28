Gemeenteraad Heusden vergadert op 8, 9 en 10 september

De gemeenteraad van Heusden houdt op 8, 9 en 10 september informatievergaderingen. Tijdens deze bijeenkomsten stellen raadsleden vragen aan het college over belangrijke onderwerpen. Het doel is om goed geïnformeerde besluiten te nemen in de raadsvergadering.

Gevonden voor jou

Op dinsdag, woensdag en donderdag komen de gemeenteraadsleden van Heusden bijeen voor informatievergaderingen. Tijdens deze vergaderingen worden diverse onderwerpen besproken, variërend van subsidies en duurzaamheid tot startersleningen en gezondheidsbeleid.

Op 8 september staat de informatievergadering Bestuur op de agenda. Hierbij worden onder andere de algemene subsidieverordening en het voorbereidingskrediet voor verduurzaming van de gemeentewerf in Drunen behandeld. Deze vergadering begint om 19.30 uur.

Ruimte & Duurzaamheid

De informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid is op 9 september. Belangrijke punten zijn het beleids- en beheerplan voor openbare verlichting en het aanvullend budget voor startersleningen. Ook deze bijeenkomst start om 19.30 uur.

Samenleving

Op 10 september bespreekt de gemeenteraad onderwerpen uit het sociale domein. De derde wijziging van de begroting van Baanbrekers en het beleidsplan van de GGD Hart voor Brabant komen aan bod. De vergadering begint om half acht ’s avonds.

Inwoners van Heusden kunnen de vergaderingen live volgen via een livestream op de website van de gemeente. Het is ook mogelijk om tijdens de bijeenkomsten in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan. De inspreektijd is doorgaans vijf minuten, maar kan worden ingekort.