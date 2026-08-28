A59 hele weekend dicht tussen Hooipolder en Waalwijk

De snelweg A59 is van vrijdagavond tot maandagochtend in beide richtingen dicht tussen knooppunt Hooipolder en de op- en afrit Waalwijk. Weggebruikers moeten rekeningen houden met extra reistijd van een half uur.

De A59 is van vrijdagavond negen uur tot maandagochtend vijf uur dicht. Verkeer wordt omgeleid via de A27, A58 en N65/A65 en andersom.

Verkeer richting Waalwijk wordt omgeleid via de A27, A58, N260 en N261. Rijkswaterstaat waarschuwt dat ook de verbindingsweg van de A16 vanuit Rotterdam naar de A59 bij knooppunt Zonzeel dicht is.

Knooppunt Hooipolder

Bij knooppunt Hooipolder blijven twee verbindingswegen wel open. Het gaat om de verbinding van de A59 vanuit Rotterdam en Zeeland naar de A27 richting Utrecht en de verbinding van de A27 vanuit Utrecht naar de A59 richting Rotterdam en Zeeland.

Werkzaamheden

Tijdens de afsluiting worden damwanden aangebracht onder het viaduct van de A27 over de A59 en wordt de verbreding van de A59 geasfalteerd. Ook worden werkzaamheden uitgevoerd aan de vangrails in de middenberm.