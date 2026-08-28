Man (28) aangehouden voor woningoverval bij ouder echtpaar in Nieuwkuijk

De politie heeft dinsdag een 28-jarige man uit Gouda opgepakt voor een woningoverval in april dit jaar in Nieuwkuijk. Daarbij werden een oudere man en vrouw bedreigd en beroofd.

In de nacht van zondag 12 april op maandag 13 april werd rond drie uur 's nachts ingebroken bij het huis in de Kerkstraat. Het oudere echtpaar lag op dat moment te slapen. Ze werden in hun slaap overvallen.

Meerdere daders doorzochten de slaapkamer terwijl de bewoners bedreigd werden. Uiteindelijk gingen ze er met sieraden vandoor. De man en vrouw raakten niet lichamelijk gewond, maar het heeft grote indruk op ze gemaakt.

Man zat al vast voor ander misdrijf

De politie startte een groot onderzoek. Zo kwamen ze de man uit Gouda op het spoor. Ook bleek dat hij mogelijk betrokken was bij een diefstal met geweld en een inbraak in Son en Breugel in april dit jaar. De man zat op het moment van de aanhouding al vast voor een ander misdrijf dat hij pleegde na de overval in Nieuwkuijk.

Het onderzoek loopt nog. "Daarbij wordt een tweede aanhouding niet uitgesloten", zegt de politie.