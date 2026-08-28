FC Tilburg stapt over op nieuw zwart clubtenue

FC Tilburg voert een nieuw zwart clubtenue in. De overgang gebeurt gefaseerd om extra kosten voor leden te vermijden.

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De voetbalteams van FC Tilburg spelen al jarenlang in witte shirts, maar daar komt geleidelijk verandering in. De club kiest voor een modern zwart wedstrijdshirt, waarbij de overstap verspreid over meerdere jaren wordt uitgevoerd.

Teams die nu in het witte tenue spelen, kunnen dit voorlopig blijven gebruiken. Nieuwe leden en spelers die een grotere maat nodig hebben, kunnen, zolang de voorraad strekt, nog een wit shirt aanschaffen via de club. Daarnaast zullen teams met een nieuwe shirtsponsor direct overstappen op het zwarte tenue.

Zelf sokken en broek kopen

Bij het nieuwe tenue horen een zwarte wedstrijdbroek en witte voetbalsokken, die leden zelf moeten aanschaffen. De club heeft maar een beperkte voorraad van deze items, vooral voor de broekjes.

Om de overgang soepel te laten verlopen, roept FC Tilburg leden op om oude witte shirts die niet meer worden gebruikt in te leveren. Deze kunnen nog worden ingezet voor andere spelers die het huidige tenue blijven dragen.

Met deze gefaseerde aanpak wil FC Tilburg zowel de leden als de club ondersteunen bij de introductie van het nieuwe tenue.