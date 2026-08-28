FC Tilburg opent nieuwe kantine met feestavond

FC Tilburg opent op vrijdag 11 september feestelijk haar nieuwe kantine. Leden, vrijwilligers, supporters en sponsoren zijn uitgenodigd voor een avond vol gezelligheid en muziek.

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Na maanden van voorbereidingen is het zover: de nieuwe kantine van FC Tilburg wordt officieel in gebruik genomen. De feestavond vindt plaats van acht uur ’s avonds tot één uur ’s nachts op de accommodatie van de vereniging.

De nieuwe kantine wordt gezien als het kloppend hart van FC Tilburg. Het is een plek waar spelers, ouders en supporters elkaar kunnen ontmoeten, wedstrijden nabespreken en samen successen vieren. Tijdens de opening staat het clubgevoel centraal.

Naast het proosten op de toekomst van FC Tilburg, kunnen bezoekers genieten van muziek en een drankje. De vereniging benadrukt dat deze plek belangrijk is voor het versterken van de onderlinge banden binnen de club.

De feestelijke opening is toegankelijk voor iedereen die betrokken is bij FC Tilburg, waaronder leden, vrijwilligers en sponsoren. Het belooft een avond te worden waar vriendschappen worden gevierd en een nieuw hoofdstuk voor de club begint.

Vrijdag 11 september is de datum om te onthouden voor deze bijzondere mijlpaal in Tilburg.