Drie stropers opgepakt: 'Opgezette beren en schedels van apen gevonden'

De politie heeft donderdag twee verdachten aangehouden in Helvoirt op verdenking van stroperij en het gebruik van geluidsdempers. Een derde verdachte is vrijdagochtend opgepakt, dat meldt handhavingsteam Samen Sterk in Brabant (SSiB) vrijdagmiddag.

De aanhoudingen werden gedaan na onderzoek van SSiB. Jachtgeweren en munitie zijn in beslag genomen. "Tijdens de aanhoudingen werden onverwachts zeer grote hoeveelheden jachttrofeeën aangetroffen waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen", zegt SSiB op Instagram.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kwam ter plaatse om te ondersteunen bij het vaststellen van de trofeeën. Vanwege de grote hoeveelheid is de NVWA tot diep in de avond bezig geweest.

Trofeeën legaal of niet?

De gevonden trofeeën staan los van de verdenking van stroperij, maar worden nog wel onderzocht. De verdachten moeten kunnen aantonen dat ze deze trofeeën legaal hebben verkregen en ingevoerd.

Volgens SSiB is trofeejacht in het buitenland onder voorwaarden legaal als je de juiste vergunningen hebt. Ook voor de invoer gelden regels.