Van der Poel wil meer focussen op mountainbike: 'Met ploeg bespreken'

De wereldtitel op de mountainbike is een belangrijk doel voor Mathieu van der Poel (31). Als enige mannelijke wielrenner werd hij wereldkampioen in drie disciplines (veldrijden, weg en gravel), maar daar wil hij graag vier van maken. De andere Nederlander die in actie komt in het Italiaanse Val di Sole is Tom Schellekens (23) uit Schijndel. Al verloopt zijn voorbereiding verre van vlekkeloos.

Van der Poel toonde afgelopen zondag tijdens de wereldbeker in het Franse Les Gets dat hij in uitstekende vorm is. Toch zegt de tweede plek volgens hem niks met het oog op het WK. “Mountainbiken liegt niet, dus hopelijk kan ik zondag mijn beste vorm bereiken. Vorig jaar ging het in Les Gets ook verrassend goed, maar viel het WK vervolgens tegen; ik weet dus dat één goede wedstrijd geen garantie biedt.” Nadeel voor Van der Poel is dat hij niet vooraan start. “Starten vanaf de vijfde rij verkleint mijn kansen. In Les Gets zag ik opnieuw hoe groot het verschil is als je meer vooraan start: je zit meteen in de wedstrijd. Maar voor zondag is de situatie nu eenmaal zoals die is. Ik zal er het beste van moeten maken en misschien een beetje geluk nodig hebben.”

Om de wereldtitel te pakken, denkt Van der Poel na om een seizoen de focus meer op mountainbike te leggen. "Dat is iets wat ik met de ploeg moet bespreken, omdat er ook andere verplichtingen zijn. Ik begrijp heel goed hoe belangrijk een wedstrijd als de Tour de France is voor de ploeg. Het draait om het vinden van de juiste balans. Ik zou het graag eens serieus willen proberen." Mocht de WK-titel dit jaar en de komende seizoenen niet lukken, dan is dat voor Van der Poel een enorme teleurstelling. “Maar ik vind het te kort door de bocht om te zeggen dat ik een wereldtitel in het mountainbiken nodig heb om mijn carrière als geslaagd te kunnen beschouwen.”

"Misschien valt het mee, misschien valt het tegen."

Naast Van der Poel vertegenwoordigt Tom Schellekens uit Schijndel de Nederlandse ploeg. Hij zou donderdag zijn WK-debuut maken op de korte afstand, maar de nacht voor de race werd hij ziek. “Ik voel me vandaag wat beter en hopelijk trekt die lijn zich morgen door. Misschien valt het zondag mee, misschien valt het tegen. Als debutant zou ik vooraf denken dat een plek bij de eerste 25 heel mooi is. Maar dat is nu lastig om te zeggen.” Met Van der Poel is het grote voorbeeld van Schellekens, die zijn eerste jaar bij de elite rijdt, genoemd. “Als je naar zijn uitstraling kijkt, daar kan ik van genieten. Ik verwacht hem niet tijdens de race tegen te komen, want hij start een paar rijen voor me. Maar je weet nooit hoe het verloopt.” Dat mountainbiken in zijn hart zit, blijkt wel uit het feit dat hij eind 2024 zijn contract bij de opleidingsploeg van Team Visma | Lease a Bike inleverde. De Schijndelaar werd gezien als een talent op de weg, maar hij kon beide sporten niet combineren. “Ik kon doorgaan en het allebei half half doen of me volledig richten op de mountainbike. Ik wilde dat laatste. Ik ben er ooit mee begonnen omdat ik het zo leuk vond en wil proberen er alles uit te halen.”