Studenten ziek, ratten op de loer en koffie na brand: dit gebeurde vandaag

Van zieke studenten en begeleiders tot steeds meer ratten door aanhoudende droogte. Dit zijn de vijf verhalen die je op vrijdag gelezen moet hebben.

Minstens 175 studenten en begeleiders van de Breda University of Applied Sciences zijn in de nacht van donderdag op vrijdag ziek geworden tijdens een introductiekamp in het Belgische Poppel. Drie van hen moesten met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht vanwege ernstige ziekteverschijnselen zoals uitdroging. Hoogstwaarschijnlijk is er sprake van voedselvergiftiging op camping Tulderheyde, waar zo'n 950 studenten verbleven. Het kamp is voortijdig afgebroken en alle deelnemers zijn teruggebracht naar de campus in Breda. Hier lees je het hele verhaal.

Door de aanhoudende droogte duiken ratten steeds vaker op in de leefomgeving van mensen. De knaagdieren zijn op zoek naar water en vinden dit bij vijvers, drinkbakjes voor vogels of tuinslangen. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen adviseert onder meer om openingen in gebouwen te dichten, afval in goed afgesloten containers op te bergen en voedselaanbod in tuinen te beperken. Volgens directeur Gerhard Geurtse is het belangrijk om rattenoverlast gezamenlijk met de omgeving aan te pakken: "Het valt of staat met die samenwerking." Check het hier.

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Twee maanden na een verwoestende brand staat koffiezaak Koffiebakkers in Goirle weer overeind. Eigenaar Tom Bakkers serveert vanaf een koffiekar met pop-upterras weer koffie aan zijn klanten, die meteen in de rij staan. Drie minderjarigen stichtten destijds de brand in zijn zaak. Tom geeft toe even in een dip te hebben gezeten, maar wilde niet langer bij de pakken neerzitten. Of hij voor de feestdagen weer volledig open kan, is nog onduidelijk. Lees hier zijn verhaal.

Julie Kremers sliep met haar twee kinderen slechts één nacht in haar nieuwe huis in Helmond toen het maandag door brand zwaar beschadigd raakte. Het huis is onbewoonbaar verklaard. De brand ontstond in de achtertuin en sloeg naar binnen, waarbij de splinternieuwe meubels en spullen onder het roet kwamen te zitten. Julie had na een moeilijke periode met vechtscheiding en verlies van werk en koophuis veel geld in de woning gestoken, maar geen inboedelverzekering afgesloten. Ze heeft inmiddels een crowdfunding gestart om de kosten te dekken. Lees haar verhaal hier.

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Provinciale Staten werden vrijdagmiddag achter gesloten deuren bijgepraat over het mogelijk intrekken van vergunningen van vijf pluimveehouders. Gedeputeerde Saskia Boelema wilde toelichting geven op het proces en gemaakte afwegingen. De rechterflank van de Staten en landbouworganisatie ZLTO zijn kritisch over de gang van zaken, vooral omdat de betrokken kippenboeren zelf niet bij de vergadering aanwezig zijn. Die gesprekken staan pas begin september gepland. De provincie benadrukt dat de uiteindelijke besluitvorming wel openbaar blijft. Hier lees je het verhaal.