Nieuwe bushaltes Moerenpad en Achtererf in Breda

In de Haagse Beemden in Breda zijn vier nieuwe bushaltes geplaatst aan de Emerparklaan. De haltes Moerenpad en Achtererf zijn onderdeel van de route van lijn 4 en bieden reizigers zitbankjes, maar geen schuilhokjes.

Gevonden voor jou

De nieuwe bushaltes in de wijk Haagse Beemden zien er modern uit en zijn voorzien van zitbankjes. Reizigers kunnen bij goed weer genieten van de zon en rustige momenten, maar bij regen ontbreekt beschutting. De haltes zijn bedoeld voor lijn 4.

Lijn 4 rijdt vanaf de Heksenwiellaan via het station, het centrum en de wijk Heuvel naar de woonboulevard en weer terug. De haltes Moerenpad en Achtererf vormen een belangrijke toevoeging aan deze route.

Route en voorzieningen

De halte Achtererf heeft twee richtingen: één naar het centrum en één naar de Heksenwiellaan. De route biedt een verbinding met verschillende belangrijke plekken in Breda, zoals winkels en woongebieden. Voorzieningen zijn minimaal, maar de bankjes zorgen voor enige comfort.

De nieuwe haltes maken deel uit van een bredere opknapbeurt van de Emerparklaan, en moeten zorgen voor een betere bereikbaarheid van de wijk Haagse Beemden. De bushaltes zijn nu operationeel.