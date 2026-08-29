Henri verloor zijn partner en hun baby, maar zijn tattoo geeft hem kracht

Het is tien jaar geleden dat de partner van Henri Diekmann (59) uit Asten plotseling overleed aan een hersenbloeding. Nog altijd is hij dankbaar voor de liefde die Maroesja hem gaf. De tattoo waarin haar naam staat, geeft hem nog steeds kracht. "De kracht om door te gaan."

Als je Henri hoort dan denk je niet gelijk aan Brabant. Zijn accent verraadt dat hij uit Enschede komt. In 2008 leerde hij Maroesja uit Asten kennen. "Asten was niet onbekend voor mij. Mijn oom en tante zijn hier in de zeventiger jaren neergestreken. Maroesja was een vriendin van mijn jongste nicht. Zo ben ik met haar in contact gekomen." De liefde tussen de twee bloeide op en de eerste jaren reisde Henri tussen Enschede en Asten heen en weer. Henri had al twee relaties gehad, waar hij een dochter en een stiefdochter door heeft. Maroesja had zelf ook al drie kinderen uit een eerdere relatie. In 2011 verhuisde Henri naar Asten. Maroesja en hij verwachtten een zoontje samen, maar Guus werd doodgeboren. En slechts vijf jaar later overleed Maroesja onverwachts aan een hersenbloeding. "Ze was toen 42 jaar. Veel te jong. Ze overleed een half jaar na mijn moeder."

“Toen de tattoo klaar was, had ik zoiets van: ik ben klaar om door te gaan.”

Een jaar na het overlijden van Maroesja besloot Henri een tattoo te laten zetten. "Dat heb ik mezelf cadeau gedaan. Daarin komen mijn geboorteplaats Enschede en mijn huidige woonplaats Asten samen. Het is een combinatie van de wapens van de steden. Met daarop de naam van Maroesja en de naam van Guus." De tattoo heeft hij bij Makkies Tattooing in Asten laten zetten. "Ik ben vrij impulsief, maar ik heb de tattoo wel helemaal voorbereid met Makkie. Hij heeft me geholpen in het proces. Toen de tattoo klaar was, had ik zoiets van: ik ben klaar om door te gaan." De drie kinderen van Maroesja bleven bij hem wonen. Nu, tien jaar later, geeft de tattoo Henri nog steeds kracht. Zijn oudste zoon heeft een soortgelijke tattoo als teken van liefde voor zijn moeder, maar dan zonder het wapen van Enschede en met 'mama' en haar overlijdensdatum. Beide dragen ze de tattoo op hun rechteronderarm.

"Humor is altijd gebleven, dat is ook een vorm om door te blijven gaan."

Ook het Brabantse leven heeft de Brabotukker, zoals Henri zichzelf gekscherend noemt, inmiddels wel onder de knie. "Ik ben in 2018 begonnen bij carnavalsvereniging De Plekkers en ik zit in de raad van elf. Ze zeggen boven de rivieren weleens tegen me: 'blijf maar aan die kant, want veel gekker wordt het niet", lacht Henri. "Humor is altijd gebleven, dat is ook een vorm om door te blijven gaan." Sinds november heeft Henri ook weer een relatie. "De liefde die ik heb gekregen van Maroesja pakt niemand mij meer af, maar ik heb het geluk dat ik iemand ben tegengekomen die dat begrijpt en daarmee om kan gaan. Er is ruimte voor iemand naast Maroesja en zij laat haar er ook naast. Daar ben ik heel dankbaar voor."

Heb jij ook een mooie, leuke of grappige tattoo met een verhaal? En wil je dit met ons en onze lezers delen? Stuur dan een mailtje naar [email protected].