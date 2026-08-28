Fatbikers op de bon geslingerd tijdens grote controle in Deurne

Tijdens een verkeerscontrole zijn woensdagavond twintig boetes uitgedeeld in de wijk Koolhof in Deurne. Ook zijn softdrugs en een uitschuifbare wapenstok in beslag genomen. De controle was vooral gericht op de overlast van fatbikes, omdat er de afgelopen maanden veel klachten uit de buurt zijn.

De politie had een rollerbank om fatbikes te testen. Er zijn acht boetes uitgedeeld voor de technische staat van fatbikes, bijvoorbeeld omdat ze opgevoerd waren. Een boete voor het geluid maken met een fatbike, eentje voor het niet dragen van een helm, een keer voor een elektrische step en een opgevoerde crossmotor en acht keer voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden.

Daarnaast is er 'een aanzienlijke hoeveelheid softdrugs' en een wapenstok in beslag genomen. "Met dit soort controles willen we bijdragen aan een veilige en leefbare wijk. We blijven aandacht houden voor overlast, veiligheid en verkeersgedrag en zullen waar nodig opnieuw controles uitvoeren", schrijft de politie op Instagram.