A2 en A67 meerdere nachten dicht, extra reistijd van 20 minuten

Delen van de A67 en A2 zijn deze week en de week erop een aantal nachten dicht voor onderhoud. Mensen die de weg opgaan, moeten rekening houden met omleidingen en zo'n twintig minuten extra reistijd.

Van maandagavond 31 augustus negen uur tot dinsdagochtend 1 september vijf uur, tussen Eindhoven en Nederweert, richting Maastricht.

Van dinsdagavond 1 september negen uur tot woensdagochtend 2 september vijf uur, tussen Nederweert en Eindhoven, richting Eindhoven.

Werk aan de A67

De A67 is zowel komende week als de week erop op verschillende momenten gesloten:

Van woensdagavond 2 september negen uur tot donderdagochtend 3 september vijf uur, tussen de Belgisch grens en Eindhoven, richting Eindhoven.

Van donderdagavond 3 september negen uur tot vrijdagochtend 4 september vijf uur, tussen Eindhoven en de Belgische grens, richting België.

Van maandagavond 7 september negen uur tot dinsdagochtend 8 september, tussen Eindhoven en Panningen, richting Venlo. Datzelfde geldt voor dinsdagavond 8 september tot woensdagochtend 9 september.

Van woensdagavond 9 september negen uur tot donderdagochtend 10 september vijf uur, tussen Panningen en Eindhoven richting Eindhoven.

Van donderdagavond 10 september negen uur tot vrijdag 11 september vijf uur, tussen Venlo en Eindhoven, richting Eindhoven.

Het kan zijn dat tussenliggende op- en afritten en verzorgingsplaatsen al eerder worden gesloten.

Waarom gaat de weg dicht?

Tijdens de afsluiting worden onder meer bermen gemaaid en vluchtstroken geveegd. Daarnaast wordt er gewerkt aan het asfalt, waarbij ook schades van afgelopen winter worden hersteld.