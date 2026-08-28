Dronken autobestuurder slaat op vlucht bij politiecontrole en ramt auto's

Een automobilist op de vlucht voor de politie heeft vrijdagavond een grote ravage aangericht op de Ringbaan Zuid in Tilburg. De man wilde een politiecontrole ontlopen bij het Willem II Stadion en ramde daarbij meerdere auto's. De man bleek onder invloed van alcohol.

De man en zijn bijrijder gingen er met hoge snelheid vandoor toen ze in de buurt van de politiecontrole kwamen. Een onopvallende politiewagen van Team Verkeer en een motoragent zetten gelijk de achtervolging in.

De wilde achtervolging eindigde met een ongeluk op de kruising van de Ringbaan Zuid en de Wethouder Baggermanlaan. Daar botste de automobilist vol op twee voertuigen die daar stonden te wachten voor het rode stoplicht. Door de klap raakte ook nog een derde auto beschadigd. De inzittenden van de geraakte auto's kwamen met de schrik vrij.

Bestuurder naar ziekenhuis

Na de botsing konden agenten de bestuurder aanhouden. De politie heeft bij de plek van de verkeerscontrole een verpleegkundige opgehaald en naar de plek van het ongeluk gebracht. Ter plekke is gelijk bloed afgenomen van de man. Hij is daarna met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor controle. De politie onderzoekt de zaak verder.