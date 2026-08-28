NAC Breda speelt gelijk tegen Roda JC in Kerkrade

In Kerkrade heeft NAC Breda vrijdagavond met 2-2 gelijkgespeeld tegen Roda JC. Ondanks diverse kansen slaagde NAC er niet in om de overwinning binnen te halen. De ploeg stond twee keer achter, maar wist beide keren terug te komen. Mats Seuntjens raakte geblesseerd, de ernst daarvan is nog onbekend.

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De wedstrijd in Zuid-Limburg was bijzonder voor NAC, omdat het team voor het eerst in de nieuwe witte uitshirts speelde. Deze shirts zijn populair en worden verkocht in het Rat Verlegh Stadion en de Fanshop in Breda. Vanwege een boycot door strenge vervoersregels was er geen geel-zwart NAC-uitvak aanwezig. NAC-supporters die thuisbleven kregen steun van de harde kern van Roda JC, die een spandoek toonde als blijk van solidariteit.

Roda JC, onder leiding van oud-NAC'er Rob Penders, begon sterk en kwam in de eerste helft op voorsprong door een van richting veranderd schot. NAC reageerde snel met een fraai uitgespeelde gelijkmaker, waarbij Moussa Soumano scoorde na voorbereidende acties van Fredrik Oldrup Jensen en Jannes Van Hecke.

Strafschop en gelijkmaker

Na rust kreeg Roda JC een strafschop na een overtreding van NAC-doelman Michael Verrips. Anthony van den Hurk verzilverde deze kans en bracht de thuisploeg opnieuw op voorsprong. Trainer Carl Hoefkens bracht drie invallers in, waaronder Boyd Lucassen en Paul Gladon, die voor nieuwe energie zorgden. Gladon scoorde zijn tweede doelpunt van het seizoen en bracht NAC weer op gelijke hoogte.

In de laatste fase van de wedstrijd ging het spel op en neer, met kansen voor beide teams. NAC-doelman Verrips voorkwam met enkele knappe reddingen dat Roda JC opnieuw kon scoren. Mats Seuntjens moest in de slotminuten geblesseerd het veld verlaten, de ernst van zijn blessure is nog niet bekend.

Met het gelijkspel voegt NAC één punt toe aan de ranglijst. Volgende week vrijdag speelt de ploeg uit Breda tegen RKC Waalwijk. De tickets voor die wedstrijd zijn al uitverkocht, en de supporters bereiden zich voor op een massale aanwezigheid, zelfs via een boottocht.