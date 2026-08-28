FC Den Bosch verliest met 1-4 van Vitesse

FC Den Bosch heeft vrijdagavond met 1-4 verloren van Vitesse in Stadion De Vliert. Ondanks een aanvallende speelstijl en meerdere kansen slaagde de ploeg van trainer Bart Schreuder er niet in om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Vitesse was effectief en scoorde vier keer, terwijl Den Bosch pas laat een eretreffer maakte.

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De wedstrijd begon veelbelovend voor FC Den Bosch. Al in de vijfde minuut kreeg de ploeg een strafschop na een overtreding van doelman Van den Berg op Boumassaoudi. Monzialo schoot de penalty richting de linkerhoek, maar Van den Berg redde knap.

Vitesse sloeg daarna toe. Een lange bal van Van den Berg bereikte spits Bannis, die met een snelle actie en een schot in de korte hoek de 0-1 maakte. Kort daarna had FC Den Bosch een kans op de gelijkmaker, maar De Corte wist oog-in-oog met de keeper het net niet te vinden.

Vitesse loopt uit

De bezoekers uit Arnhem bouwden de voorsprong verder uit. Na een tegenaanval rondde De Carvalho af in de rechterhoek, waarmee het 0-2 werd. Niet veel later kopte De Carvalho de bal door naar Bannis, die de 0-3 op zijn naam zette. FC Den Bosch ging de tweede helft in met een aanvallende wissel, maar wist het tij niet te keren.

In de tweede helft bleef Vitesse gevaarlijk. Een voorzet van Bonah werd door Laros ongelukkig aangeraakt, waardoor de bal in de korte hoek van het doel belandde: 0-4. FC Den Bosch bleef strijden en kreeg uiteindelijk loon naar werken. Een voorzet van De Vries bereikte Hoffman, die vanaf de penaltystip raak schoot. Daarmee kwam de eindstand op 1-4.

Blik op volgende wedstrijd

FC Den Bosch heeft nu een week de tijd om zich voor te bereiden op de volgende wedstrijd. Op maandag 7 september speelt de ploeg een uitduel tegen Jong PSV. Trainer Bart Schreuder zal hopen op een betere afronding, na een avond vol gemiste kansen.