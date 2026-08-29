Medewerker benzinepomp in Breda bedreigd met wapen en beroofd van horloge

Een 31-jarige medewerker van een benzinepomp in Breda is vrijdagavond bedreigd met een vuurwapen en beroofd. Hij moest zijn horloge afgeven.

Nadat de medewerker rond tien uur 's avonds het OK-tankstation aan de Graaf Hendrik III-laan samen met een beveiligingsmedewerker had afgesloten, dook er ineens een man voor hem op. Die richtte het vuurwapen op hem en eiste zijn horloge.

Toen hij dit niet snel genoeg gaf, kreeg het slachtoffer een klap op zijn hoofd met het wapen. Daarna werd het horloge uit zijn handen gegrist en ging de overvaller er vandoor.

Onderzoek

De politie deed na de beroving met meerdere agenten onderzoek. Ze belden bij verschillende huizen in de omgeving aan om informatie te verzamelen. Daarnaast werd gezocht bij bosjes in de buurt van het benzinestation.