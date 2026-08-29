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Politie doet onderzoek bij benzinestation in Breda

Vandaag om 05:34 • Aangepast vandaag om 06:04
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

De politie heeft vrijdagavond onderzoek gedaan in de buurt van het OK-benzinestation aan de Graaf Hendrik III-laan in Breda. Daar zou rond halftien mogelijk iemand beroofd zijn.  

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie was met meerdere auto's aanwezig. Agenten belden bij verschillende huizen in de omgeving aan om informatie te verzamelen. Daarnaast werd gezocht bij bosjes in de buurt van het benzinestation.

Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt en of er een verdachte is aangehouden.

  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
    Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

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