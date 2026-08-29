Politie doet onderzoek bij benzinestation in Breda

De politie heeft vrijdagavond onderzoek gedaan in de buurt van het OK-benzinestation aan de Graaf Hendrik III-laan in Breda. Daar zou rond halftien mogelijk iemand beroofd zijn.

De politie was met meerdere auto's aanwezig. Agenten belden bij verschillende huizen in de omgeving aan om informatie te verzamelen. Daarnaast werd gezocht bij bosjes in de buurt van het benzinestation.

Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt en of er een verdachte is aangehouden.