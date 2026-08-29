Nieuw kindcentrum in Dommelen krijgt vorm

In Dommelen wordt gewerkt aan de nieuwbouw van Kindcentrum Agnetendal. Het kindcentrum, dat een basisschool en kinderdagverblijf gaat huisvesten, komt op Sportpark Norbertusdreef. Omwonenden en ouders kunnen vanaf september meedenken over de plannen.

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Gemeente Valkenswaard en Stichting Atalenta hebben de eerste ideeën voor Kindcentrum Agnetendal gepresenteerd. Het nieuwe gebouw gaat een basisschool en een kinderdagverblijf bevatten en wordt gebouwd op Sportpark Norbertusdreef in Dommelen. De plannen worden de komende tijd verder uitgewerkt.

Om de plannen vorm te geven, worden omwonenden, ouders en andere geïnteresseerden betrokken. De eerste stap in het participatieproces is een informatieavond op woensdag 16 september. Deze bijeenkomst vindt plaats bij RK Basisschool Agnetendal aan Helenadal 20 in Dommelen. De avond duurt van zeven tot half negen ’s avonds, met inloop vanaf kwart voor zeven.

Informatieavond geeft inzicht

Tijdens de informatieavond worden de eerste ideeën gepresenteerd. Er wordt uitgelegd waarom voor de locatie is gekozen en welke onderdelen van de plannen vaststaan. Daarnaast krijgen bezoekers de kans om vragen te stellen en aandachtspunten mee te geven voor de verdere uitwerking.

Hoewel de avond in eerste instantie bedoeld is voor omwonenden en ouders van kinderen op RK Basisschool Agnetendal, zijn ook andere geïnteresseerden welkom. Zij kunnen zich laten informeren en betrokken raken bij de verdere plannen.

Meer mogelijkheden om mee te denken

Na de informatieavond volgen meer momenten om mee te denken, zoals via een klankbordgroep en online. Het project wordt uitgebreid beschreven op de website Ons Valkenswaard, waar geïnteresseerden de voortgang kunnen volgen. Hier staat ook hoe je je kunt aanmelden voor de informatieavond.