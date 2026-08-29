Wijk- en dorpspunten in Vught: activiteiten en ontmoetingen

In Vught, Helvoirt en Cromvoirt zijn wijk- en dorpspunten dé plekken voor koffie, ontmoetingen en activiteiten. Hier kun je terecht voor een praatje, workshops en meer. Van wandelingen tot live-optredens: er is voor ieder wat wils.

Gevonden voor jou

De wijk- en dorpspunten in Vught, Helvoirt en Cromvoirt bieden een breed scala aan activiteiten. Of je nu informatie zoekt, andere mensen wilt ontmoeten of deel wilt nemen aan een lezing of workshop, deze locaties staan open voor iedereen. De agenda voor september is gevuld met gratis evenementen.

Een van de speciale activiteiten vindt plaats op donderdag 3 september bij wijkpunt DePetrus. Onder het thema ‘Waar de buurt samenkomt’ kun je van half acht tot negen uur ’s avonds kennismaken met buurtgenoten en organisaties uit de wijk. Diezelfde ochtend organiseert wijkpunt De Rode Rik een wandeling van vijf kilometer.

Muziek en gezonde keuzes

Op zondag 6 september treedt het duo Bartolo & Hijme Vervat op bij wijkpunt De Rode Rik. Van twee tot half vijf ’s middags brengen ze wereldhits van onder anderen Frank Sinatra en Elvis Presley. Verder zijn er ook activiteiten gericht op gezondheid, zoals ‘De Gezonde Combinatie’ bij wijkpunt Prins Hendrik Atletiek op woensdag 9 september. Dit evenement combineert bewegen met een gezonde lunch.

Workshops en theater

Naast sport en muziek kun je ook workshops volgen, zoals ‘Mindfulness voor vrouwen’ op vrijdag 18 september bij wijkpunt De Rode Rik. Theaterwerkplaats Novalis verzorgt op meerdere dagen de voorstelling ‘Eenzaamheid in beeld’, een humorvolle en ontroerende productie over verbinding en ontmoeting.

De maand sluit af met een feestelijke Burendag op zaterdag 26 september bij wijkpunt De Rode Rik. Van twee tot half vijf kun je genieten van eten, ontmoetingen en een optreden van duo Tedje Trug.

Voor sommige activiteiten is aanmelden nodig. Dit kan telefonisch of via e-mail, afhankelijk van het wijkpunt. Meer informatie over specifieke evenementen is te verkrijgen bij de organisatie.