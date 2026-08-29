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Vrouw ligt zwaargewond bij flat Eindhoven, man aangehouden

Vandaag om 11:02 • Aangepast vandaag om 11:36
Archieffoto: Karin Kamp
Archieffoto: Karin Kamp

In een steeg achter een appartementencomplex aan de Philitelaan op Strijp-S in Eindhoven is rond twee uur vrijdagnacht een zwaargewonde 48-jarige vrouw gevonden. Zij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Haar toestand is volgens de politie zeer zorgwekkend. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De vrouw zou van een balkon zijn gevallen. Een 44-jarige man is aangehouden. "Zijn mogelijke betrokkenheid wordt onderzocht." De gearresteerde verdachte is een bewoner van het complex. De man en vrouw zijn bekenden van elkaar. Ze waren samen in het appartement van de man. De politie heeft ook hier onderzoek gedaan.

De recherche vraagt mensen die vrijdagnacht iets verdachts hebben gezien of gehoord zich te melden. Ook mensen in de buurt die camerabeelden hebben of andere informatie hebben die van belang zou kunnen zijn, wordt gevraagd zich te melden. 

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