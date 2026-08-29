Zwaargewonde vrouw gevonden bij flat in Eindhoven, man opgepakt

In een steeg achter een appartementencomplex aan de Philitelaan op Strijp-S in Eindhoven is rond twee uur vrijdagnacht een zwaargewonde 48-jarige vrouw gevonden. Dat meldt de politie.

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De vrouw zou van een balkon zijn gevallen. Een 44-jarige man is aangehouden. "Zijn mogelijke betrokkenheid wordt onderzocht." De gearresteerde verdachte is een bewoner van het complex. De man en vrouw zijn bekenden van elkaar. Ze waren samen in het appartement van de man.