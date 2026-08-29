Gerd sjouwde 50 jaar mee bij Brabantsedag, nu kan hij eindelijk zelf kijken

Hij was pas tien jaar oud toen hij voor het eerst met zijn vader meeging om te helpen bij de Brabantsedag. Vijftig jaar later is Gerd van Hout (60) nog altijd van de partij. Zaterdagochtend werd hij tijdens het gezamenlijke vrijwilligersontbijt verrast met een eigen plakkaat.

Gerd dacht dat het een gewoon ontbijt met vrijwilligers zou zijn, zoals ieder jaar één dag vooraf bij de voorzitter thuis. Tot er plotseling een plakkaat tevoorschijn kwam. Daarop stond zijn foto en dat hij al vijftig jaar betrokken is bij de Brabantsedag. "Het is waardering voor al die tijd die ik erin heb gestoken", zegt hij. "Daar doe je het niet voor, maar het is wel leuk." In die halve eeuw hielp Gerd mee om de optocht mogelijk te maken. Daardoor zag hij zelf nauwelijks wat. Tot hij drie jaar geleden de parkeerplaatsen en fietsenstallingen moest controleren en hij daardoor eindelijk zelf de optocht kan bekijken. “Dat is toch wel indrukwekkend, ik kan er echt van genieten.” 'Hele bevolking gaat ervoor'

Gerd was tien jaar toen hij voor het eerst bij de Brabantsedag mee ging sjouwen, samen met zijn twee broers. Zijn vader zat destijds in het overkoepelende bestuur van de stichting. Na 25 jaar nam Gerd die rol van hem over. Hij bleef zeventien jaar bestuurslid en hield zich vooral bezig met de technische en facilitaire zaken.

Niet de techniek, maar de saamhorigheid is voor Gerd de belangrijkste reden om al zo lang bij de Brabantsedag betrokken te blijven. "De hele bevolking van Heeze gaat ervoor", legt hij uit. "Je hebt mensen die op een wagen zitten, maar je hebt ook mensen nodig die het hele evenement eromheen organiseren. "Het brengt het hele dorp bij elkaar." De vijftig jaar voelt voor Gerd echt als een mijlpaal. Het plakkaat krijg dan ook een prominente plek, al weet hij nog niet waar hij het gaat hangen. "Het is wel leuk dat ze het wat extra aandacht geven. Ik ben er wel trots op dat ik dit al die jaren heb kunnen doen." Niet stoppen

Zijn mooiste moment komt eigenlijk pas als de Brabantsedag voorbij is. Als het feest 's nachts is afgelopen en alles de hele dag goed is gegaan. “Als je dan een mooi evenement hebt neergezet en er zijn geen gekke dingen gebeurd, dat is altijd een geweldig gevoel.” Van stoppen wil hij voorlopig niets weten. Het liefst gaat Gerd nog 25 jaar door, al beseft hij even later dat dat wel heel ambitieus is als hij tot zijn 85e moet doorgaan. "Laten we voor 15 gaan", lacht hij. "Maar ik wil gewoon doorgaan zolang het kan. Ik heb het altijd leuk gevonden om mee te draaien en samen zo'n evenement op te bouwen." Hier lees je meer over de Brabantsedag.

De Brabantsedag barst zondagmiddag weer los.