Ingrid zoekt fotoalbums van overleden broer (17): 'We hadden ze uitgeleend'
Ingrid Kilwinger-Janssen uit Eindhoven is al jarenlang op zoek naar fotoalbums van haar overleden broer Frank. De albums waren ooit bedoeld om herinneringen aan hem levend te houden, maar verdwenen nadat ze aan iemand werden uitgeleend. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. "We hebben de albums nooit meer teruggezien."
"Ik was zelf zestien jaar toen mijn broer in 1980 kwam te overlijden. Frank was één jaar ouder", vertelt Ingrid. Frank had taaislijmziekte en wist dat hij niet oud zou worden. Daarom haalde hij volgens Ingrid alles uit het leven. "Op school greep hij alle kansen aan die hij kreeg. Hij was fanatiek en erg betrokken."
Zo zat Frank bij de toneelvereniging op het Bisschop Bekkers College in Eindhoven en deed hij actief mee aan schoolactiviteiten. Zijn ouders, Lau en Annie Janssen, legden die momenten graag vast. De foto's belandden in albums die met veel zorg werden samengesteld. "Van de laatste jaren van Frank hadden ze drie albums gemaakt."
Na zijn overlijden wilden veel mensen de foto's nog eens bekijken. "Men wilde graag herinneringen ophalen en rustig terugkijken naar alles." Dit begrepen de ouders heel goed. Tegelijkertijd waren de albums voor hen zelf ontzettend waardevol en waren ze er erg voorzichtig mee.
Hele huis doorzocht
Toen de albums in de jaren na het overlijden van Frank tóch werden uitgeleend, ging het mis. "Eerst heb je niet door dat de albums weg zijn. Dat komt later pas."
En toen was het te laat. Ingrid weet niet meer wie de albums als laatste heeft geleend. "Ik heb iedereen uit het telefoonboekje van mijn ouders opgebeld. Eén voor één ben ik ze afgegaan om te vragen of zij de fotoalbums toevallig hadden."
Ook thuis werd alles meerdere keren overhoop gehaald om te kijken of de foto's van Frank niet toevallig ergens in een doos zaten. "We hebben uitgebreid gezocht toen mijn ouders kleiner gingen wonen en ook toen zij daarna nog doorschoven naar een nieuw appartement."
Maar daar vonden Ingrid en haar ouders ook niks. "Op een bepaald moment weet je niet meer hoe je het moet aanpakken en waar je kan zoeken."
Hoop niet opgegeven
Toch heeft Ingrid de hoop niet opgegeven. Nu ze zelf ouder wordt en kleinkinderen heeft, vraagt ze zich vaker af of iemand niet toevallig de albums heeft. "Misschien kent iemand het verhaal van mijn broer, de namen van mijn ouders of denken ze 'verrek, ik heb op zolder nog albums liggen van een onbekende'."
De Eindhovense zou niets liever willen dan de foto's van haar broer nog eens bekijken. Niet alleen voor zichzelf, maar ook om de herinneringen aan haar broer door te kunnen geven aan de volgende generatie. "Ik zou er alles voor over hebben."