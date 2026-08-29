Ingrid zoekt fotoalbums van overleden broer (17): 'We hadden ze uitgeleend'

Ingrid Kilwinger-Janssen uit Eindhoven is al jarenlang op zoek naar fotoalbums van haar overleden broer Frank. De albums waren ooit bedoeld om herinneringen aan hem levend te houden, maar verdwenen nadat ze aan iemand werden uitgeleend. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. "We hebben de albums nooit meer teruggezien."

"Ik was zelf zestien jaar toen mijn broer in 1980 kwam te overlijden. Frank was één jaar ouder", vertelt Ingrid. Frank had taaislijmziekte en wist dat hij niet oud zou worden. Daarom haalde hij volgens Ingrid alles uit het leven. "Op school greep hij alle kansen aan die hij kreeg. Hij was fanatiek en erg betrokken." Zo zat Frank bij de toneelvereniging op het Bisschop Bekkers College in Eindhoven en deed hij actief mee aan schoolactiviteiten. Zijn ouders, Lau en Annie Janssen, legden die momenten graag vast. De foto's belandden in albums die met veel zorg werden samengesteld. "Van de laatste jaren van Frank hadden ze drie albums gemaakt." Na zijn overlijden wilden veel mensen de foto's nog eens bekijken. "Men wilde graag herinneringen ophalen en rustig terugkijken naar alles." Dit begrepen de ouders heel goed. Tegelijkertijd waren de albums voor hen zelf ontzettend waardevol en waren ze er erg voorzichtig mee.