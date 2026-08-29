Helmond Sport verliest doelpuntrijk duel van Jong Ajax

Helmond Sport heeft vrijdagavond een spannende wedstrijd tegen Jong Ajax verloren. Op Sportpark de Toekomst in Amsterdam eindigde het duel in 3-2. De Helmonders kwamen na een snelle achterstand knap terug tot 2-2, maar moesten uiteindelijk toch hun meerdere erkennen in de Amsterdammers.

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Helmond Sport begon het duel met een zware opgave. Al in de twaalfde minuut zette Pharell Nash Jong Ajax op voorsprong met een schot van afstand, gevolgd door een tweede treffer van Emre Ünüvar twee minuten later. De ploeg uit Helmond liet het hoofd echter niet hangen en wist via aanvoerder Brian Koglin in de achttiende minuut de aansluitingstreffer te maken. Hij kopte de bal binnen na een voorzet van Wassim Lantaki.

In de tweede helft bleef Helmond Sport strijden en dat resulteerde in een gelijkmaker. Sem Dekkers bracht de stand in de 56e minuut op 2-2 met een laag schot in de korte hoek, dat Ajax-doelman Joeri Heerkens niet kon keren. Het spel bleef daarna dynamisch, met kansen over en weer, maar Helmond kon geen gebruik maken van de mogelijkheden die het creëerde.

Beslissende treffer

De spanning hield aan tot de 64e minuut, toen Diego Pugno Jong Ajax opnieuw op voorsprong bracht. Jano Monserrate bereidde de goal voor met een pass bij de eerste paal, waarna Pugno de bal eenvoudig binnentikte. Helmond Sport zette nog aan in de slotfase, maar kon een derde doelpunt niet maken. Doelman Menno Bergsen voorkwam zelfs een vierde tegentreffer.

Ondanks de nederlaag toonde Helmond Sport veerkracht door zich na een vroege achterstand terug te vechten in de wedstrijd. De ploeg blijft werken aan verbeteringen en heeft weer een nieuwe ervaring opgedaan voor de rest van het seizoen.

De wedstrijd werd geleid door scheidsrechter Niels Boel. Helmond Sport scoorde via Brian Koglin en Sem Dekkers, die respectievelijk in de achttiende en zesenvijftigste minuut doel troffen.