Wereldkampioen freerunning Siebe kan niet normaal over straat lopen

De snelste freerunner ter wereld was hij vorig jaar al en afgelopen week prolongeerde Siebe van de Spijker die wereldtitel in Canada. De 23-jarige Eindhovenaar blijft hongerig naar meer succes en wil de komende jaren blijven heersen. Om te trainen hoeft hij niet ver van huis. "Overal zijn mogelijkheden om te bewegen. Ik zie zoveel dat ik niet normaal over straat loop."

Siebe van de Spijker deed mee aan het WK in de categorie Speed, waarbij het er om gaat een uitdagend parcours zo snel mogelijk af te leggen. Het WK in de Sports Parkour League duurde drie dagen en uiteindelijk was de Eindhovenaar de snelste. "Iedere dag mochten we een uur het parcours verkennen. Aan de start van de wedstrijd was het belangrijk om de juiste focus te hebben en positief te denken. Een perfecte race bestaat niet, maar ik bleek weer de beste." Lang kan hij niet van de titel genieten, want hij reist binnenkort af naar China waar hij voor een nieuwe wereldtitel gaat in een andere bond.

Angst

Om tot topprestaties te komen, staat alles in zijn leven in het teken van freerunning. Tijdens wedstrijden gaat het om snelheid, maar bij trainingen gaat het ook vaak om spectaculaire sprongen. "Een feestbeest ben ik niet, het komt allemaal best wel strikt", zegt hij met kleine oogjes nadat hij net terug is uit Canada. "Ik train vaak indoor, maar ook vaak gewoon buiten. Ik ben altijd op zoek naar iets nieuws en het moet beter, verder en groter. Ik snap dat anderen denken dat wij helemaal gestoord zijn en ja, ik ken angst. Maar als ik een sprong in mijn hoofd kan maken, dan ga ik ervoor."

"Uiteindelijk leer je van je fouten."

Met freerunning begon Van de Spijker op zijn dertiende. Daarvoor deed hij onder andere aan voetbal. "Freerunning past perfect bij mij. Ik heb er aanleg voor, ben motorisch sterk en kan me goed aanpassen aan de omgeving. Naast dat ik fysiek sterk ben, is het ook belangrijk dat het mentaal allemaal klopt. Als ik een fout maak, en dat gebeurt zeker, dan geef ik niet op en probeer ik me te verbeteren. Uiteindelijk leer je van je fouten." In de categorie Speed blijft hij jagen op wereldtitels en is hij zeer gemotiveerd om er alles voor te doen en laten. "Het is een sport met oneindig veel mogelijkheden. Je kunt altijd blijven groeien." Naast zijn eigen carrière hoopt hij anderen te inspireren om voor freerunning te kiezen. "In principe kan iedereen op zijn/haar eigen niveau beginnen. Het is heel toegankelijk. Je kunt bijvoorbeeld binnen oefenen en daarna naar buiten gaan om jezelf uit te dagen. Het is zo'n fijn gevoel om te bewegen over obstakels."