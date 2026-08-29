Politie maakt zich zorgen over dit bijzondere bordje aan een boom in Empel

Het lijkt een gewoon herdenkingsplaatje ter herinnering aan een overleden geliefde. Met daarop een liefdevolle boodschap en twee datums, waarvan de laatste meestal de overlijdensdatum is. Wat het luguber maakt, is dat het bordje al een tijdje aan een boom in Empel hangt. Maar dat die dag nog niet voorbij is.

Het is een bijzonder bordje aan de boom bij de Empelsedijk in Den Bosch. Bovenaan staan de initialen Fa en Fi, omgeven door hartjes. De inhoud lijkt liefdevol, maar is voor buitenstaanders moeilijk te snappen. De maker vermeldt twee dagen: 11 november 2023 en 29 augustus 2026. Deze zaterdag dus. Van de inhoud van het bericht valt voor buitenstaanders nauwelijks chocola te maken.

"De dagen hebben ons gescheiden, maar mijn hart heeft jouw liefde nooit verlaten. Ik wilde deze relatie meer geven, maar ik werd moe... en mijn ogen leerden niet meer te huilen. Ik liet je gaan zodat je kon leven zoals je wilde, en ik blijf trouw aan mijn belofte. Jij blijft mijn eerste liefde... en mijn laatste in mijn hart."

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