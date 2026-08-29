Politie maakt zich zorgen over dit bijzondere bordje aan een boom in Empel
Het lijkt een gewoon herdenkingsplaatje ter herinnering aan een overleden geliefde. Met daarop een liefdevolle boodschap en twee datums, waarvan de laatste meestal de overlijdensdatum is. Wat het luguber maakt, is dat het bordje al een tijdje aan een boom in Empel hangt. Maar dat die dag nog niet voorbij is.
Het is een bijzonder bordje aan de boom bij de Empelsedijk in Den Bosch. Bovenaan staan de initialen Fa en Fi, omgeven door hartjes. De inhoud lijkt liefdevol, maar is voor buitenstaanders moeilijk te snappen. De maker vermeldt twee dagen: 11 november 2023 en 29 augustus 2026. Deze zaterdag dus.
Van de inhoud van het bericht valt voor buitenstaanders nauwelijks chocola te maken.
"De dagen hebben ons gescheiden, maar mijn hart heeft jouw liefde nooit verlaten. Ik wilde deze relatie meer geven, maar ik werd moe... en mijn ogen leerden niet meer te huilen. Ik liet je gaan zodat je kon leven zoals je wilde, en ik blijf trouw aan mijn belofte. Jij blijft mijn eerste liefde... en mijn laatste in mijn hart."
De politie maakte zich zorgen, lieten ze deze week weten. Ruim 600 mensen probeerden hen onder hun bericht op Facebook verder te helpen. Volgens een account gaat het om een vertaling van een lied van de Turkse zanger Tarkan. Ook de ornamenten die bij het bordje hangen, wijzen volgens het account naar een Turkse bruiloft: het zouden bedankjes zijn. Anderen vragen zich af of het een aankondiging is van een scheiding of zelfs van (zelf)moord. Het zijn speculaties waarop de politie verder niet wil ingaan.
Zorgen
De zorgen zijn nog niet weg, zo blijkt. Een woordvoerder laat zaterdag weten dat er geen herleidbare tips zijn binnengekomen en dat zaterdagochtend een wijkagent een kijkje is gaan kijken. "En ook zaterdagmiddag gaat een eenheid langs."
Misschien komen we er nooit achter wie het bordje heeft geplaatst, misschien is het een ludieke actie: de eerste datum op het bord is 11 november 2023: de elfde van de elfde dus. Of het wat met carnaval te maken kan hebben? De woordvoerder is er kort over: "Totaal onbekend."
Praten over gedachten aan zelfdoding helpt. Je kunt 24 uur per dag bellen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0800 0113 of chatten via 113.nl.